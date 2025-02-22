Міська влада Борислава заявила, що ЛОВА перейменувала вулиці без врахування думки громади

Бориславська міська рада вирішила ще раз перейменувати названі на честь українських історичних діячів вулиці на більш нейтральні назви. Йдеться про вул. Петра Франка, яку планують перейменувати на Бузкову, та вул. Лева Ребета, що має стати пров. Народним. Львівська ОВА засудила такі дії міської влади Борислава і назвала їх «відкатом декомунізації».

У суботу, 22 лютого, заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик повідомив, що у Бориславі місцева комісія з питань перейменування вулиць вирішила ще раз перейменувати вулиці у місті. Йдеться про ті вулиці, які в межах деколонізації у липні 2024 року своїм розпорядженням перейменував керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Тоді вул. Травневу перейменували на вул. Петра Франка, вул. Народної Гвардії на вул. Лева Ребета, а в селі Ясениця-Сільна вул. Миру перейменували на честь Степана Ленкавського. Однак 13 лютого міська комісія з питань перейменування вулиць у Бориславі вирішила перейменувати їх ще раз:

вул. Петра Франка – на вул. Бузкова;

– на вул. Бузкова; вул. Лева Ребета – на пров. Народний;

– на пров. Народний; вул. Степана Ленкавського – на вул. Марії Кульчицької;

– на вул. Марії Кульчицької; частина вул. Богомольця – на вул. Волонтерська.

Крім цього, комісія вирішила назвати безіменні вулиці в нових житлових кварталах вул. Єдності та вул. Захисників України. Також комісія ініціювала громадське обговорення щодо найменування вулиць у нових районах біля Мразницького озера – вул. Марії, пров. Харківський. Ці пропозиції тепер має затвердити виконавчий комітет міської ради.

Перейменування вже перейменованих вулиць на більш нейтральні назви, як от вул. Бузкова чи пров. Народний Андрій Годик порівняв із називанням вулиць у кращих традиціях Радянського Союзу.

«Ця та інші “геніальні” пропозиції ще має затвердити виконавчий комітет міської ради. Але я особисто та вся наша робоча група з питань декомунізації при Львівській ОВА закликаємо цього не робити. Відкат декомунізації – це небезпечний прецедент для цілої України. Такі ініціативи, скеровані на заміну “бузками” імен великих українців, виглядають навіть не дивацтвом, а свідомим антидержавним кроком», – зазначив Андрій Годик.

Ще у жовтні 2024 року Бориславська міська рада повідомляла, що Львівська ОВА перейменувала три вулиці та один провулок у Бориславі та одну вулицю у селі Ясениця-Сільна без врахування думки громади. Тому міська рада ініціювала громадські слухання, аби повторно їх перейменувати. Прикметно, що закон про декомунізацію такої процедури вже не передбачає, адже громади Львівщини мали кілька років, аби добровільно перейменувати вулиці, названі на честь імперських, радянських та російських діячів.

30 грудня міська рада повідомила, що провела громадські слухання і саме за їх результатами вже перейменовані вулиці вирішили переназвати вдруге.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до голови комісії з перейменування та секретаря міської ради Борислава Юрія Химина, однак станом на момент публікації відповіді не отримав. Міський голова Борислава Ігор Яворський також не відповів на дзвінок журналістки ZAXID.NET.

На честь кого були перейменовані вулиці

Петро Франко – син Івана Франка, полковник, військовий пілот УГА, науковець, співзасновник «Пласту»;

Лев Ребет – один із крайових провідників ОУН, пластун, науковець, адвокат, член уряду Ярослава Стецька у Львові у 1941 році;

Степан Ленкавський – один із ідеологів ОУН і наступний після Степана Бандери очільник її революційного крила. Політик, публіцист, автор Декалогу Українського Націоналіста.

«Щодо Марії Кульчицької, матері Івана Франка, яка народилася у Ясениці-Сільній і померла, коли йому було 15 років. Якщо в селі так довго не було вулиці імені матері Франка, – це справді дивно. Проте, при всій повазі, перейменовувати через це вулицю імені такої знакової особистості в історії цілої України, як Степан Ленкавський, абсолютно неправильно. Тим більше, у цьому селі є вулиці з нейтральними назвами – Зарічна і Тиха, які цілком можна переназвати на честь матері Франка», – прокоментував Андрій Годик.

Додамо, що на виконання ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» у липні 2024 року Максим Козицький перейменував 134 топоніми у 33 громадах області.