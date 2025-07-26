Російські загарбники у ніч проти 26 липня випустили по Україні 27 ракет різних типів та 203 безпілотники. Протиповітряна оборона знешкодила 17 ракет та 183 ударні дрони. Про це повідомило командування Повітряних сил.

З 20:00 25 липня РФ запустила загалом 235 засобів повітряного нападу, а саме:

208 ударних дронів типу «шахед» і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського в окупованому Криму;

12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Курської, Ростовської областей, Єйська та окупованого Криму;

вісім крилатих ракет Іскандер-К із Єйська, Воронезької і Ростовської областей;

сім керованих авіаракет Х-59/69 із Бєлгородської області та окупованої Запорізької області.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона знешкодила 200 засобів повітряного нападу противника: 183 ударних БпЛА та 17 ракет різних типів.

Результати роботи ППО 26 липня

Наслідки комбінованої атаки на Україну

Повітряні сили та влада зафіксували влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів – на восьми локаціях.

Унаслідок масованого обстрілу Дніпропетровщини 26 липня загинули три людини, шестеро поранені. Деталі про наслідки атаки на регіон – у новині.

Також росіяни вдарили ракетами й безпілотниками по Змієву на Харківщині. Постраждали троє людей, зокрема медпрацівник. Виникла масштабна пожежа – близько 2000 м2, також горіли приватні господарчі споруди.

Унаслідок обстрілу Київського району Харкова загалом постраждали шестеро людей, серед них – три рятувальники й медичний працівник.



Внаслідок обстрілу горіли виробничі приміщення, продовольчі склади, автомобіль. Загальна площа пожеж – близько 2500 м2.

Троє людей поранені внаслідок російської нічної атаки на Шосткинську громаду Сумської області. Унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото з наслідками російського удару «по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина (йдеться про Дніпропетровщину, – ред.)»

«Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 липня в лікарні померла 44-річна ветеранка Ілона Капельницька, яка постраждала від ракетного удару по Чернівцях 12 липня.