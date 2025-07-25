У п’ятницю, 25 липня, у Львові попрощалися з 12 захисниками, які загинули в російському полоні. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а потім – на площі Ринок. Усі загиблі захисники воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Далі тіла героїв перевезуть до рідних громад для поховання. Трьох містян поховають в суботу, 26 липня, у Львові.

Серед захисників, з якими попрощався Львів:

Владислав Бобровський (24.06.1979 – 24.01.2024);

Назарій Ковалик (09.08.1996 – 24.01.2024);

Деуран Тайлаков (13.05.1987 – 24.01.2024);

Ярослав Соболєв (21.08.1974 – 24.01.2024);

Сергієм Левківим (05.10.1992 – 24.01.2024);

Богдан Дудяк (03.04.1997 – 24.01.2024);

Іван Федека (17.07.1988 – 24.01.2024);

Ярослав Криваньо (02.06.1971 – 24.01.2024);

Іван Охапський (14.03.1967 – 24.01.2024);

Олег Кузьма (09.02.1988 – 24.01.2024);

Назар Петриків (23.04.1992 – 24.01.2024);

Микола Трухан (15.09.1971 – 24.01.2024).

Варто зазначити, що усі захисники загинули 24 січня 2024 року.