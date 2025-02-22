Уламки російського Іл-76

Експертиза підтвердила особи людей, яких Росія передала, стверджуючи що вони загинули внаслідок авіакатастрофи Іл-76 у Бєлгородській області. ДНК переданих останків збігається з ДНК родичів, які звернулися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив керівник Секретаріату штабу Богдан Охріменко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів», – цитує «Укрінформ» Богдана Охріменка.

Проте Богдан Охріменко зауважив, що Україна не отримала жодних доказів, що ці люди дійсно перебували на борту літака. Наразі триває розслідування, яке проводить СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, 29 листопада 2024 року стало відомо, що Україна повернула тіла 502 загиблих військовослужбовців. 9 грудня російська уповноважена із прав людини Тетяна Москалькова заявила, що Росія нібито передала України 62 тіла загиблих внаслідок падіння Іл-76 у Бєлгородській області українських військовополонених. Того ж дня омбудсмен Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Україна проводить додаткову ідентифікацію цих тіл.

Авіакатастрофа Іл-76

Літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня 2024 року. За даними української розвідки, що він транспортував російські ракети для ЗРК С-300. Водночас росіяни заявили, що на борту літака нібито перебували 65 українських військовополонених, яких начебто перевозили для обміну з Україною. ГУР підтвердило, що 24 січня дійсно планувався обмін військовополоненими між Росією та Україною, але він не відбувся. Того ж дня ГУР припустило, що росіяни могли свідомо наразити українських військовополонених на небезпеку. Розвідка наголосила, що українська сторона виконала всі домовленості щодо підготовки обміну та доставила полонених росіян у безпечне місце, але не отримала інформації про транспортування українських військовополонених.

1 березня Росія заявила про готовність передати Україні тіла військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, але цього так і не сталось.