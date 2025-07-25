Костел святого Миколая в Києві звели у 1899-1909 роках за проєктом Владислава Городецького

Верховний суд остаточно передав будівлю костелу святого Миколая в Києві релігійній громаді римсько-католицької церкви в Україні. Про це в четвер, 24 липня, повідомили парафія храму та пресслужба Римсько-католицької церкви.

24 липня Верховний суд (Касаційний адміністративний суд) відмовився розглядати касаційну скаргу Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Національного будинку органної і камерної музики.

«Таким чином, були залишені в силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 січня 2025 року та постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 5 червня 2025 року», – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі РКЦ нагадують, що наприкінці 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко доручив вжити заходів для повернення костелу громаді, однак доручення залишалося невиконаним.

24 липня цього року Верховний суд постановив, що Міністерство культури зобов’язане виконати остаточне рішення суду в найкоротші терміни.

«Тепер ми очікуємо, що Міністерство культури якнайшвидше передасть костел у користування нашій парафіяльній громаді. Ми прагнемо бути офіційно зареєстрованими як балансоутримувачі й користувачі будівлі костелу в державному реєстрі», – зазначив настоятель парафії св. Миколая в Києві о. Павло Вишковський.

О. Павло Вишковський розповів, що попереду в парафії ще багато роботи: до зими потрібно закрити вікна, які Мінкульт обіцяв відремонтувати ще у грудні 2024 року, а також зрізати дерева, що проросли на даху та стінах костелу.

«Нинішній балансоутримувач – НБОКМ – мав час і кошти, щоб найняти адвокатів і подавати скарги, але не знайшов можливості виконати елементарні речі для збереження будівлі», – додав настоятель костелу.

Костел святого Миколая в Києві – римо-католицький костел. Побудований у 1899–1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. В. Валовського.

У вересні 2021 року на першому і другому поверхах органного залу в костелі Святого Миколая сталася пожежа. Основною причиною займання називали коротке замикання в органі. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність римо-католицької громади в Україні. У листопаді 2021 року Мінкульт оголосив про передачу костелу св. Миколая у Києві римо-католикам.

20 грудня 2024 року уламки російської ракети пошкодили костел святого Миколая, який розташований на вулиці Велика Васильківська у Києві. Вибуховою хвилею в костелі було пошкоджено фасад та центральний вітраж у формі готичної «троянди». Вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.