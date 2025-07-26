У селі Климівщина, що у Самбірському районі Львівщини, проживає лише один мешканець. Загалом на Львівщині таких сіл – три. ZAXID.NET поїхав у Климівщину і поспілкувався з тамтешнім мешканцем.

Єдиним мешканцем Климівщини є Андрій. Йому 46 років. Раніше чоловік проживав із татом, який близько року тому помер. Чоловік розповідає, що великої господарки не тримає.

«Маю трьох собак, козу, козлика і три курки, мав ще коня. Але через ТЦК продав, хотіли відправити мене служити, але ніхто мене не бере. Коли ще мав коня, то займався заготівлею дров. Планую знову купити коня і знову працювати. Раніше ще їздив на роботу до Польщі, але тепер не дуже маю здоров’я», – розповідає чоловік.

Андрій розповідає, що жити самому в Климівщині йому подобається.

«Я вже звик, мені добре самому, спокійно. Тут чисте повітря. Сусідка інколи приїжджає, в неї тут дача. Вона якраз зараз приїхала. Я тут шлагбаум поставив, щоб ніхто чужий не заїжджав. Нема чого їздити сюди. Взагалі це хутір, а в документах пише, що село. Я нещодавно хату переоформляв, то так писало», – каже Андрій.

У Климівщині є лише одна вулиця. Колись тут було дев’ять будинків, а зараз залишилося лише три.

«Мій будинок дерев’яний, 1919 року. Влітку у ньому прохолодно, а взимку – тепло», – зазначає чоловік.

Як годиться у селі – чоловік садить городи. Каже – сидіти без роботи не любить.

«Маю кілька городів, посадив картоплю, капусту, буряк, моркву. Я вже звик працювати із землею і бути в роботі. Як неділя приходить, я не знаю, що робити, нервуюся. Я все люблю в роботі бути», – розповідає Андрій.

Андрій проводить для ZAXID.NET екскурсію своєю господаркою, а тут і криниця, і саморобний літній душ. Детальніше, як виглядає Климівщина і господарка єдиного мешканця – дивіться у відеоматеріалі.