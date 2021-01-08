Вночі у п’ятницю, 8 січня, в Дубні Рівненської області 34-річний чоловік застрелив 23-річного фельдшера. Стрілянина сталася після конфлікту між кількома компаніями відвідувачів більярдного клубу.

Як повідомила у п’ятницю, 8 січня поліція Рівненської області, у розважальному закладі цієї ночі відпочивало кілька компаній. Близько другої години 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, почав чіплятися до інших відпочивальників. Як наслідок – між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка.

«Отримавши незначні тілесні ушкодження, 34-річний чоловік вирішив помститися. Він вскочив у своє авто Toyota Land Cruiser та поїхав. За кілька хвилин повернувся та влаштував стрілянину, поціливши у 23-річного відпочиваючого», – сказано в повідомленні.

Після цього, за словами правоохоронців, 34-річний чоловік продовжував стріляти. Однак орієнтовно 25 людей, які в той момент перебували біля клубу, втекли і не постраждали.

Поліція не вказує, біля якого клубу сталася стрілянина, однак видання «Район.Дубно» пише, що йдеться про більярдний клуб «Дуплет».

Після стрілянини, 34-річний дубенчанин почав утікати на своєму позашляховику. Спершу він в’їхав у автомобіль, припаркований біля закладу, а пізніше – у стіну. Коли зрозумів, що авто далі їхати не може, втік. Наразі поліція його розшукує.

Медики «швидкої», які негайно приїхали за викликом до розважального закладу, лише констатували смерть свого колеги – 23-річного фельдшера Руслана Самолюка.

«У вчинені злочину підозрюють жителя Дубна Тошова Рустама Балійовича 1986 року народження, який зник із місця пригоди. При собі чоловік має автомат Калашникова», – пише «Район.Дубно».

Поліція розслідує інцидент за статтею «Умисне вбивство» ККУ.