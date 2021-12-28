Фельдшер Руслан Самолюк був застрелений біля бару в Дубні, де підробляв охоронцем

Визнаний винним в умисному убивстві молодого фельдшера «швидкої» допомоги отримав умовний термін покарання, оскільки суд визнав це убивство перевищенням меж необхідної оборони. Суд дійшов висновку, що виправлення 34-річного Рустама Тошова можливе без ізоляції від суспільства. Бійка зі стріляниною сталася цьогоріч на Різдво біля бару «Дуплет» у Дубні на Рівненщині. Рустам Тошов застрелив з автомата Калашникова Руслана Самолюка, обороняючись від нападників, які його побили й обстріляли.

Повідомлення про стрілянину в кафе-барі «Дуплет» у Дубні на Рівненщині надійшло до поліції близько 02:00 8 січня. Коли поліцейські приїхали на виклик, застали на місці кількох людей, медиків «швидкої» та застреленого хлопця. Одразу з’ясувалося, що убитий, 23-річний Руслан Самолюк, працював фельдшером на «швидкій». У барі чоловік у вільний від роботи час неофіційно підробляв охоронцем, займався вільною боротьбою й був кандидатом у майстри спорту.

Досудове слідство та суд встановили, що тієї ночі у барі «Дуплет», на який мешканці Дубна неодноразово скаржилися через бійки, відпочивали кілька компаній. Між двома компаніями у приміщенні виникла бійка, яка перемістилася на вулицю. Одного з чоловіків, Рустама Тошова, побили невстановлені судом особи, у нього кілька разів вистрелили гумовими кулями. Рустам знепритомнів, але потім отямився, зумів піднятися й дійти до свого авто Toyota Land Cruiser, який також зазнав обстрілу. Як повідомляли після події місцеві ЗМІ, стріляли охоронці закладу, які працювали там неофіційно. Утім, суд ці подробиці не з’ясовував.

Від’їхавши від бару, чоловік виявив, що залишив у ньому гаманець з $2 тис. та ключі від квартири, тож розвернувся і поїхав назад. Рустам згодом розповів на суді, що він вважав своє повернення безпечним, адже біля бару зчинився неабиякий галас, і хтось нібито викликав поліцію. Однак поліції біля бару на той момент не було. Якісь люди заблокували його авто й знову обстріляли, з якої саме зброї, суд теж не встановлював. Тож Рустам Тошов взяв автомат Калашникова, який лежав на задньому сидінні його автомобіля, й кілька разів вистрелив у повітря. До нього швидко наближалися двоє людей, один з них стріляв. Хто це були, чоловік не бачив, й у відповідь вистрелив з автомата в одного з них не менше семи разів. Поцілив у голову, груди та живіт Руслану Самолюку. Молодий чоловік помер на місці.

Обвинувачений згодом розкаявся у скоєному й сказав, що нікого убивати не хотів, та коли стріляв, то не бачив, у кого. Вважав, що на той момент у нього не було вибору, бо його били й по ньому стріляли. З Русланом вони були знайомі, деякий час тренувалися разом, товаришували. Рустам Тошов родом з Дубна, тут мешкають його батьки, а сам він тепер мешкає у Києві, має двох маленьких дітей, є власником охоронної фірми «Альфа». На свято приїхав погостювати у батьків.

Про автомат, 60 набоїв до нього та шість тротилових шашок, які поліція виявила в автомобілі, Рустам Тошов розповів, начебто за кілька днів до цих подій знайшов пакет зі зброєю та вибухівкою, коли бігав на стадіоні. Забрав з собою, аби цим не скористалися діти, й нібито не встиг здати в поліцію. Слідство встановило, що набої та вибухівку чоловік придбав, у кого саме й де — невідомо.

З родиною загиблого обвинувачений спілкувався, просив вибачення і в батька, і в брата, кілька разів пропонував їм гроші, але вони відмовилися брати їх. Батько убитого сказав, що він знає, як усе було, і матеріальних претензій не має. Чоловік подав до суду заяви, в яких просить розглядати справу без його участі й повідомив, що будь-яких матеріальних претензій не має, а щодо міри покарання покладається на розсуд суду.

Суддя Дубенського міськрайонного суду Олександра Жуковська визнала винним Рустама Тошова в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони та у незаконному придбанні й зберіганні боєприпасів та вибухових речовин. До пом`якшувальних обставин суд відніс особисту появу в поліцію з зізнанням про скоєне, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Також суд врахував відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Рустама Тошова засудили до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки. У серпні-листопаді він перебував в СІЗО, а потім його звільнили під заставу у розмірі 175 120 грн. Усе майно Рустама Тошова було арештоване для забезпечення цивільного позову, однак потерпілий його не заявляв, тож арешт буде знято після набрання вироком законної сили, а заставу буде повернуто. Засуджений також має заплатити за проведення експертиз 122 785 грн.