Ярослав Сивий у поїздках завжди телефонував рідним і повідомляв, коли повернеться додому

Працівники Святошинського управління поліції Києва затримали двох підозрюваних у вбивстві 50-річного директора рівненського санаторію «Червона калина» Ярослава Сивого. 34-річний таксист-киргиз та його 43-річний приятель-узбек побили й пограбували чоловіка, після чого викинули його у лісі зі зв’язаними руками та ногами у лісосмузі біля Києва. Того ж вечора з рахунку санаторію почали зникати гроші, а зв’язок з Ярославом Сивим обірвався. Колеги та родичі заявили в поліцію про зникнення, й через шість діб знайшли тіло убитого.

Про затримання підозрюваних у вбивстві Ярослава Сивого Київська міська прокуратура повідомила пізнього вечора у неділю, 26 грудня. Тіло з ознаками насильницької смерті виявили у лісі під Києвом того ж дня, затримані підозрювані показали місце у лісі та розповіли про обставини скоєння злочину.

Слідство з’ясувало, що вбивство сталося увечері 20 грудня. Перебуваючи у Києві, Ярослав Сивий звернувся на вулиці до 34-річного громадянин Киргизстану, який працює водієм служби таксі, й попросив завезти його до готелю. В автомобілі перебував приятель таксиста, 43-річний громадянин Узбекистану.

Підозрювані розповіли слідчим, що під час поїздки водій зробив зупинку, узбек пересів на заднє пасажирське сидіння й кілька разів вдарив Ярослава Сивого по голові кулаками та скляною пляшкою, від чого він знепритомнів. «Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами», — повідомляє прокуратура.

Того ж дня бухгалтерія санаторію зафіксувала зняття готівки з рахунку санаторію у великих розмірах. Зателефонували до керівника, однак його телефон був недоступний ні того дня, ні наступного. Родичі сполошилися, адже Ярослав у поїздках ніколи так не поводився і завжди повідомляв, коли повернеться. Тож звернулися в поліцію. Після одержання від родичів Ярослава Сивого заяви про його зникнення київська поліція почала пошуки. Під час слідчих дій один з підозрюваних показав місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Висновки експертизи очікують 28 грудня.

Похорон Ярослава Сивого запланований на 29 грудня у селі Зоря Рівненського району, де він мешкав.