Ярослав Сивий стави директором санаторію у грудні 2020 року

Директора та голову правління рівненського санаторію «Червона калина» 50-річного Ярослава Сивого знайшли мертвим у лісі біля траси на Обухів Київської області. Чоловік 20 грудня поїхав до Києва, й того ж дня зв’язок з ним обірвався. За кілька годин з картки Ярослава Сивого стали зникати гроші. Брат загиблого Руслан Сивий упізнав брата і вважає, що його вбили з метою пограбування.

Про загибель Ярослава Сивого, директора санаторію «Червона калина», що у селі Жобрин за кілька кілометрів від Рівного, 26 грудня повідомило видання «Київ вечірній». Побитого до смерті чоловіка знайшли у лісі біля дороги на Обухів на Київщині. Факт смерті підтвердив брат загиблого, екс-голова Дубенської райдержадміністрації Рівненської області Руслан Сивий. Він упізнав брата за фото.

Підозрюваних у вбивстві затримали, розпочато розслідування. Одна з версій правоохоронців — убивство з метою пограбування. Адже за кілька годин після того, як Ярослав Сивий поїхав до Києва, з його банківської картки стали зникати гроші. Такої ж думки і Руслан Сивий.

З інших джерел ZAXID.NET стало відома й інша версія: начебто працівники санаторію «Червона калина» вважають, що убивство було підлаштоване, а справжньою причиною є бажання одержати право власності на санаторій. Начебто з Києва неодноразово приїздили якісь люди у цьому питанні, але Ярослав Сивий не погоджувався на їхні пропозиції.

Ярослав Сивий став директором санаторію «Червона калина» у грудні 2020 року, до того від моменту заснування керівником був Микола Сивий. Ярослав Сивий та Микола Сивий є співзасновниками санаторію, мають відповідно 3,28% та 8,2% статутного капіталу. Усього в орендного підприємства санаторій «Червона калина» є 67 співзасновників. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є організація орендарів санаторію згідно з законом «Про оренду державного та комунального майна». 2020 рік заклад закінчив зі збитком 5,76 млн грн.

Лікар-хірург Микола Сивий був ініціатором будівництва санаторію у сосновому лісі в селі Жобрин. У 1993 році санаторій прийняв перших відвідувачів, а у 1994 Микола Сивий одержав за це будівництво державну премію в галузі архітектури.