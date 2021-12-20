У готелі атомної станції мешкають працівники, які прибувають на РАЕС у відрядження

У станційному готелі «Вараш» Рівненської атомної електростанції (місто Вараш) уранці 19 грудня знайшли мертвим електрослюсаря Олега Веселого. Чоловік був працівником відокремленого підрозділу компанії «Енергоатом», у Вараші перебував у відрядженні, брав участь у ремонті на енергоблоці.

Про виявлення тіла електромонтера ВП «Атомремонтсервіс» Олега Веселого у номері готелю «Вараш», що у місті Вараш Рівненської області, 19 грудня повідомила компанія «Енергоатом» з посиланням на дані поліції. Мертвого чоловіка знайшли о 9:20 у неділю, 19 грудня. «Олег Веселий працював електрослюсарем ВП АРС і був направлений на Рівненську АЕС для виконання ремонтних робіт», — ідеться у повідомленні.

Водночас «Енергоатом» повідомляє про порушення при переміщенні територією станції трансформатора, що призвело до пошкодження залізобетонної балки технологічної естакади. Ця подія сталася на РАЕС 18 грудня. Вона не вплинула ні на роботу енергоблоків, ні на персонал, однак «Енергоатом» призначив термінове розслідування усіх обставин події.

Керівник прес-центру Рівненської АЕС Вікторія Леонова заперечила ZAXID.NET будь-який зв’язок між пошкодженням естакади й смертю електромонтера Олега Веселого. «Цей працівник прибув у відрядження на РАЕС і деякий час мешкав у станційному готелі. 18 грудня він навіть не був у бригаді, яка займалася переміщенням трансформатора, а виконував іншу роботу», — сказала Вікторія Леонова.

За інформацією прес-служби поліції Рівненської області, смерть Олега Веселого настала унаслідок серцевої недостатності.