Електромонтерів у важкому стані доправили до реанімації

В селі Урмань Тернопільського району госпіталізували двох чоловіків, які впали з драбини під час ремонту електроопори. Нещасний випадок трапився 15 листопада о 10:00 на території тваринницької ферми підприємства «Агропродсервіс», коли чоловіки одночасно залізли на драбину.

Про інцидент у селі Урмань повідомила прес-служба управління Держпраці Тернопільської області, там цю подію кваліфікували як груповий нещасний випадок і створили комісію, яка проведе перевірку. Відомо, що інцидент стався, коли працівники «Агропродсервіс» разом вилізли по драбині на електроопору. Від ваги драбина почала осуватися, а чоловіки впали з кількаметрової висоти.

«За попередньою інформацією, двоє електромонтерів піднімалися по драбині на електроопору повітряної лінії електропередавання. Внаслідок зсуву драбини, обоє чоловіків впали на землю та отримали важкі травми. Наразі Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування групового нещасного випадку», – повідомляє управління Держпраці Тернопільщини.

На місце події викликали швидку допомогу. Обох потерпілих медики госпіталізували до районної лікарні у важкому стані. ZAXID.NET зв'язався із представниками агропромислового господарства. Назарі у підприємстві «Агропродсервіс» цей нещасний випадок не коментують, однак погодилися надати інформацію згодом.