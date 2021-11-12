Медики козівської швидкої допомоги про смерть дитини сповістили правоохоронців

В селищі Козова раптово помер одномісячний хлопчик. Дитині увечері стало недобре, раптово пішла кров з носа. Батьки викликали бригаду швидкої допомоги. Однак лікарям врятувати малюка не вдалося.

Про смерть дитини поліцію повідомив фельдшер бригади екстреної медичної допомоги. «За словами батьків, синові ввечері стало погано, носом пішла кров. На обліку сімейного лікаря дитина не стояла, а тому вони одразу викликали швидку. Проте лікарі, які прибули на виклик, не встигли врятувати одномісячне немовля», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці попередньо оглянули тіло хлопчика. Слідів насильницької смерті на дитині не було виявлено. А основна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. Сусіди кажуть, що родина, в якій сталося нещастя, благополучна.

Факт раптової смерті одномісячного хлопчика поліцейські внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 115 (природна смерть малолітньої дитини). Наразі триває слідство.