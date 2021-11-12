Чоловіку присудили 850 грн штрафу за невиконання батьківських обов'язків

Путильський райсуд в понеділок, 8 листопада, оштрафував мешканця Конятинської громади Дмитра Поп’юка за недопуск дітей до школи. Про ухвалу суду стало відомо після публікації «Молодого буковинця». Причиною відмови від шкільної освіти, за словами батька, є негативний вплив соціуму на розвиток та виховання його дітей. Натомість чоловік заявив, що сам зі своєю дружиною може надати дітям необхідну освіту.

За словами Дмитра Поп’юка, він визнає лише «природний закон життя, який не має права переступати ніхто». Чоловік вважає, що суспільство «переступило цей закон, створивши інші закони – соціальні». Порушення природного закону життя, за його словами, спричинило в його сина Матвія невиліковну хворобу муковісцидоз.

Натомість суддя зауважила, що батько зобов’язаний забезпечити дітей освітою. Проте чоловік відповів, що діти отримують сімейну освіту.

«Вони отримують сімейну освіту. А це вище, ніж освіта соціальна. Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей. Мої діти мають повний вибір. Вони – не раби. Вони нікому нічого не винні», – заявив Дмитро Поп’юк.

Зазначимо, матір дітей також брала участь в судовому засіданні. Вона розповіла що, коли їхній старший син був у десятому класі, його побили під час шкільної перерви й тепер жінка хвилюються за життя своїх дітей. «Ніхто не відповідає за життя твоїх дітей в школі», – заявила Богдана Поп’юк.

Згідно з ухвалою, суддя Путильського райсуду Уляна Сафтенко визнала винним Дмитра Поп’юка в невиконанні батьківських обов'язків та присудила йому 850 грн штрафу. Також багатодітний батько повинен сплатити 454 грн судового збору.