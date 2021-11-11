Очне навчання запровадять від 15 листопада

У Чернівецькій області в школах та дитсадках від понеділка, 15 листопада, відновлять очне навчання. Відповідне рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС під час засідання 11 листопада. Зазначимо, очне навчання відновлюють у зв’язку зі стабілізацією показників, які характеризують епідемічну ситуацію в області.

Рішення про відновлення очного навчання підтримали усі члени комісії. Його впроваджують наразі на необмежений термін, однак в разі погіршення ситуації з коронавірусом школи знову можуть повернутись до дистанційної форми.

На брифінгу 10 листопада голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук заявив, що області вдалося уникнути потрапляння до «червоної» зони й наразі 100% шкіл Буковини готові до очної форми навчання.

Крім того, упродовж тижня у Чернівецькій області стабілізувалися показники, котрі характеризують епідемічну ситуацію. Так, за останні сім днів кількість хворих на коронавірус в у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 19%. Знизилося і число госпіталізованих. Станом на 10 листопада ліжка із киснем у медзакладах області, які лікують хворих на коронавірус, завантажені на 46%.

«Стабілізації досягнуто значною мірою завдяки запровадженню канікул та дистанційного навчання. Зараз частка дітей у структурі усіх захворілих складає 8%, водночас раніше ми мали тижні, коли цей показник перевищував 15%», – розповіла під час брифінгу головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.

Зазначимо, з 23 жовтня Чернівецька область перебуває в «помаранчевій» карантинній зоні. За рішенням обласної комісії, заборонили впускати людей в громадський транспорт чи заклади харчування без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу або ПЛР чи експрес-тесту.

Однак працівники Держпродспоживслужби щодня фіксують порушення запровадженого карантину. Відтак, 1 листопада в ресторані «Незабаром» працівники під час перевірки виявили голову Чернівецької райради Руслана Домніцака, який відмовився показати правоохоронцям ковід-паспорт.