У Чернівцях медичні працівники, які лікують хворих на коронавірус, отримають доплати. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 листопада, на засіданні виконкому. Загальна сума доплат складає понад 1,3 млн грн. Крім того, на засідання виконкому вирішили також виділити з міського бюджету 170 тис. грн на доплати медпрацівникам, які інфікувались на роботі. Про виплати повідомив заступник міського голови Євгеній Маховіков.

«Підсилили допомогу медикам ще двома важливими рішеннями, прийнятими сьогодні виконавчим комітетом: надали грошову допомогу на суму 170 тис. грн медикам та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, в яких підтвердили захворювання на Covid-19, які інфікувались під час роботи. Здійснили перерозподіл видатків бюджету Чернівецької громади на 2021 рік, що дозволить використати на фінансову допомогу медичним працівникам 1 млн 376 тис. грн», – йдеться в повідомленні Євгена Маховіка

Згідно з рішенням, гроші на доплати медикам зекономили завдяки перерахунку тарифу за газопостачання для закладів охорони здоров'я.

За виплату надбавок медикам проголосували 10 членів виконкому

Зазначимо, в п'ятницю, 5 листопада, міський голова виніс розпорядження про виділення з міського бюджету 2,5 млн грн на доплати чернівецьким медикам, які лікують інфікованих коронавірусом. Лікарям виплатять до 15 тисяч гривень, а середньому та молодшому медперсоналу — до десяти тисяч.