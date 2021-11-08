Загалом в області від коронавірусу щепились 98% освітян

У Чернівецькій області станом на 15:00 понеділка, 8 листопада, від роботи відсторонили 378 освітян області. Як розповіла ZAXID.NET очільниця освіти й науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан, ця цифра упродовж доби може змінюватись, адже відсторонені вчителі, зробивши хоча б одне щеплення від коронавірусу, знову поновлюються на роботі. Загалом на Буковині вакцинували 98% освітян.

«Наразі в області відсторонено 378 освітян. Рішення про відсторонення приймають безпосередньо керівники навчальних закладів після перевірки довідки щодо вакцинації, чи протипоказаннях. Згодом цю інформацію передають нам. Ця цифра постійно змінюється, в п'ятницю таких працівників було 919, сьогодні зранку 611, тобто ми намагаємось працювати індивідуально з кожним працівником й переконуємо щепитись, адже ми зацікавлені, щоб освітяни працювали», – розповіла ZAXID.NET Людвига Цуркан.

Водночас у закладах середньої освіти Чернівців станом на сьогодні відсторонили 38 працівників, з них – 10 педагогів та 28 техпрацівників. У закладах дошкільної освіти відсторонили 30 осіб, з них – 13 педагогів та 17 техпрацівників. Про це ZAXID.NET повідомила речниця міськради Анастасія Кокоянчук.

Зазначимо, наразі в області працюють приблизно 31 тис. освітян. Як свідчать дані дашборду, з них 98% вакциновані. Згідно з даними РНБО, на Буковині загалом першу дозу вакцини отримали вже понад 210 тисяч людей, а двома дозами щепилися майже 147 тисяч буковинців.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні невакцинованих від коронавірусу освітян не допускають до роботи. Окрім працівників закладів освіти, обов’язкове щеплення мають мати працівники органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і їх структурних підрозділів. Ця вимога не стосується тих, хто має протипоказання до вакцини й має довідку, яка це підтверджує.