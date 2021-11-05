Наталія Гусак наразі є заступницею голови Чернівецької ОДА

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що рекомендуватиме Кабінету міністрів України призначити на посаду голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталію Гусак. Про це він розповів журналістам після співбесіди з кандидатами 5 листопада, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що на цій посаді має бути не візіонер, а людина з менеджерським досвідом», – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, Гусак мала найвищу кількість балів за результатами конкурсу, до того ж більшість спостерігачів, які були присутні на співбесідах, віддали свої голоси за неї.

На другому місці за результатами конкурсу та співбесіди був в.о. глави НСЗУ Дмитро Самофалов, третьою – заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Наталія Гусак раніше була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоровʼя в Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми «ULEAD з Європою. З січня 2020 року є заступницею голови Чернівецької ОДА, курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Зазначимо, що Нацслужбу здоровʼя було створено наприкінці грудня 2017 року як один із ключових елементів в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди медустанови, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта. Зокрема, НСЗУ виплатила понад 397 млн грн медичним закладам за проведення щеплень проти коронавірусу.

Після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Спершу обовʼязки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а в серпні 2020 року – на Андрія Віленського.

14 липня 2021 року Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасовим виконувачем обовʼязків голови НСЗУ. Після цього було оголошено конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я. Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувався за участі міжнародних експертів та працівників МОЗ. На другому етапі проводилася особиста співбесіда з очільником МОЗ.