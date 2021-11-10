Уряд погодив кандидатуру буковинки за поданням міністра охорони здоров'я Олега Ляшка

Новою головою Національної служби здоров’я України (НСЗУ) призначили заступницю голови Чернівецької облдержадміністрації Наталію Гусак. Сьогодні, 10 листопада, уряд погодив її кандидатуру за поданням міністра охорони здоров'я Олега Ляшка. Про призначення на сторінці у Facebook повідомила нардепка ВРУ Ольга Стефанишина.

«Сьогодні уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив головою НСЗУ Наталю Гусак. Два роки ця інституція була без керівника… Я б дуже хотіла повірити, що пані Наталі вдасться налагодити роботу НСЗУ, впровадити нові механізми роботи з лікарнями, а також стати повноцінним гравцем в цій сфері», – йдеться в повідомленні Ольги Стефанишин.

Зазначимо, в п’ятницю, 5 листопада, Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що рекомендуватиме Кабінету міністрів України призначити на посаду голови НСЗУ Наталію Гусак. Буковинка мала найвищу кількість балів за результатами конкурсу, до того ж більшість спостерігачів, які були присутні на співбесідах, віддали свої голоси за неї.

Що відомо про Наталію Гусак

З січня 2020 року Наталія Гусак працює заступницею голови Чернівецької ОДА, курує медичний напрям, очолює госпітальну раду. Раніше вона була радницею голови, а до того – координувала впровадження реформи охорони здоров’я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Наталія Гусак за 2020 рік задекларувала 320 тис. грн та 11 тис. доларів. Має житловий будинок площею 220 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів.