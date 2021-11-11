Нетверезого водія намагалися зупинити очевидці

У центрі Чернівців п’яний водій двічі в’їхав в житловий будинок. Чернівчанина намагались зупинити небайдужі очевидці, однак він продовжував їхати, тож на місце викликали патрульних. За даними поліції, рівень алкоголю в крові чоловіка перевищував норму у 15 разів.

Про нетверезого водія ВАЗ у четвер, 11 листопада, повідомила прес-служба патрульної поліції. «Завдяки вчасному зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося затримати нетверезого водія, який скоїв ДТП. На вул. Небесної Сотні близько 16-ї години водій ВАЗ не впорався з керуванням та двічі допустив наїзд на будинок», – йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції.

У ході спілкування правоохоронці помітили в водії явні ознаки алкогольного сп’яніння. Тест показав позитивний результат — 2,95 проміле, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

На водія склали адмінпротокол, а машину евакуювали на арештмайданчик. Зазначимо, за нетверезу ДТП чоловіку загрожує штраф 17 тис. грн та позбавлення права керувати автомобілем упродовж року.