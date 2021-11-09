Поліцейські наразі намагаються встановити особу померлого

У селі Мамаївці неподалік Чернівців в понеділок, 8 листопада, внаслідок аварії загинув скутерист. За версією поліції, водій скутера Honda не впорався з керуванням й влетів у бетонний бордюр. Чоловік загинув на місці, а його 34-річного пасажира госпіталізували медики. Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати особу загиблого.

«В поліцію зателефонував житель села Мамаївці, який став свідком ДТП. Правоохоронці з’ясували, що під час руху у селі Мамаївці водій скутера Honda не впорався з керуванням, в’їхав у бетонний бордюр та перекинувся. У результаті ДТП від отриманих травм водій помер на місці автопригоди. Особу загиблого наразі встановлюють правоохоронці», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

В поліції додали, що 34-річного пасажира медики госпіталізували до лікарні. У чоловіка діагностували перелом правої ноги.

Зазначимо, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці призначили низку експертиз, зокрема токсикологічну.