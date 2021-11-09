Дівчина була одягнута в чорну куртку й сірі джинси

Чернівецька поліція оголосила в розшук 16-річну Ольгу Коломієць, яка вже два дні не виходить на зв'язок із родичами. Відомо, що дівчина в неділю, 7 листопада, вийшла із дому у Чернівцях і досі не повернулася.

«До поліції звернулася чернівчанка та повідомила про те, що 7 листопада її 16-річна донька пішла з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. До пошуку дівчини Ситуаційний відділ ГУНП в Чернівецькій області скоординував співробітників ювенальної превенції та слідчо-оперативні групи обласного управління поліції, Чернівецького районного управління поліції та кінологів», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 9 листопада.

Чернівчанка була одягнена у чорну куртку, жовту байку з капюшоном, сірі джинси та чорні кросівки. Зріст дівчини 150-155 см, вона має довге русе волосся, блакитні очі, худорляву тілобудову.

Зазначимо, 16-річну дівчину шукають також сусіди та знайомі. Правоохоронці просять всіх, кому відома інформація про місцеперебування дівчини, звертатися на спецлінію «102».