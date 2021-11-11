Виготовляли сигарети для експорту в ЄС

Служба безпеки України викрила мешканців Вижничини Чернівецької області, які виготовляли та експортували до ЄС сигарети. За повідомленням СБУ, щомісяця зловмисники виготовляли до 100 тис. пачок сигарет на майже 1 млн грн. Під час обшуку в гаражі організаторів знайшли чотири станки для виготовлення сигарет та 50 кг тютюну.

«Нелегальний бізнес організували четверо місцевих жителів. Підпільний цех вони облаштували в гаражі одного з учасників групи у Вижницькому районі. Сировину для виробництва сигарет, ділки закуповували через інтернет, а готовий товар збували місцевим контрабандистам для подальшого переправлення за кордон», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ за 11 листопада.



Під час обшуку нелегального цеху правоохоронці знайшли близько 700 пачок сигарет, розфасованих в упаковки з логотипом відомої торгової марки; приблизно 50 кілограмів тютюну; 4 станки для виготовлення та упакування сигарет та картонні пакувальні матеріали.



Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення або збут марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.