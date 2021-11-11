Двоє дев'ятикласників розпилили перцевий балончик у класі, а після цього відкрили вікна й двері, аби провітрити приміщення

У ліцеї №1 в Маневичах дев'ятикласник зі своїм однолітком розпилив у приміщенні класу перцевий балончик. В результаті п'ятнадцять учнів поскаржились на погане самопочуття, їх забрали до лікарні та обстежили. Нині їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Поліція встановлює деталі інциденту, про міру відповідальності для підлітків за цей вчинок стане відомо згодом.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у четвер, 11 листопада. Поліції надійшов виклик про те, що у школі в Маневичах розпилили перцевий балончик.

«Поліцейські з’ясували, що 9-класник разом із своїм однолітком розпилили у приміщенні класу перцевий балончик. Після цього з’явився відчутний сторонній запах. Аби провітрити приміщення, хлопці відчинили вікна та двері у класі. Речовина поширилась на коридор, повз який проходили інші учні», – йдеться у повідомленні поліції.

П'ятнадцятеро учнів поскаржились на погане самопочуття, усіх їх доправили до лікарні на обстеження. Нині загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

Поліція проводить перевірку цієї події. Яка ж відповідальність чекає на підлітків, обіцяють повідомити згодом.