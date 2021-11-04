Будівлі колишнього санаторію залізничників на Професорській колонії перебувають у занедбаному стані

«Укрзалізниця» продала з аукціону комплекс приміщень у районі Професорської колонії у Львові за 60 млн грн. Під час торгів вартість майна зросла майже у дев’ять разів.

Йдеться про будівлі колишнього санаторію Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті на вул. Вільде та Ніщинського загальною площею 2273,1 м2, які зараз перебувають у занедбаному стані. Зокрема, на продаж виставили два адмінкорпуси, склад із естакадою, будівлі пульмонологічного, хірургічного та дерматологічного відділень, а також продовольчий склад. Земля під цими будівлями комунальна й перебуває в межах регіонально-ландшафтного парку «Знесіння».

Червоним позначені будівлі, які продали з аукціону

Комплекс будівель виставляли на аукціон двічі, вперше в липні з початковою ціною 7,8 млн грн. Після цього оголошення про продаж будівель львівська мерія поставила умови майбутнім забудовникам цієї території. Зокрема виконком Львівської міської ради прийняв рішення про збереження історичного кварталу в цьому районі і рекомендував «Укрзалізниці» та майбутньому покупцю зберегти цінні будівлі та зелені насадження, а також передбачити створення пішохідних зв’язків із парком «Знесіння».

Вдруге будівлі лікарні виставили на продаж 4 жовтня з початковою вартістю 7,1. Аукціон провели у четвер, 4 листопада, на майданчику електронних торгів Prozorro. Sale. Участь у торгах взяли 18 учасників, але найвищу ціну – 60 млн грн – запропонувало ТзОВ «Залізна вода».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Залізна вода» зареєстроване трохи більше року тому у Львові і займається орендою майна. Власницею та директоркою компанії є львів’янка Уляна Стойко. Вона також є співвласницею ТзОВ «Науково-дослідний інститут "Будматпроект"» та має акціїї у АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Лев"», що належить львівському бізнесмену Олександру Свіщову.

Професорською колонією у Львові називають місцевість у межах вул. Вільде, Ніщинського та Копальної у Личаківському районі Львова. Це район історичний елітний район малоповерхової житлової забудови у стилі функціоналізму з приватними віллами та бараками. Свого часу на Професорській колонії проживали українські літератори Ірина Вільде, Микола Вінграновський і Роман Дідула.