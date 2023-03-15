За вбивство матері 26-річному закарпатцю загрожує до 15 років тюрми

Закарпатська поліція затримала 26-річного мешканця села Іза за вбивство матері. За інформацією правоохоронців, чоловік під час сварки ножем вбив свою матір. Про скоєне закарпатець розповів своєму сусідові, який викликав поліцію. У будинку правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з численними пораненнями. Через що у родині стався конфлікт, наразі не повідомляється. За вбивство матері закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як у середу, 15 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався в селі Іза Хустського району у вівторок, 14 березня. Про вбивство місцевої мешканки правоохоронцям повідомив знайомий родини, якому чоловік сам розповів про вбивство своєї матері.

«У будинку за вказаною адресою виявили тіло 55-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановили поліцейські, кількома годинами раніше між жінкою та її 26-річним сином виник побутовий конфлікт. У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс їй численні тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні поліції.

Від отриманих травм 55-річна жінка померла на місці. Її 26-річного сина затримали. Зараз він перебуває у слідчому в ізоляторі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.