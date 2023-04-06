У суді 31-річний буковинець свою вину заперечував

31-річного мешканця Чернівецького району засудили до семи з половиною років ув’язнення за побиття пенсіонера до смерті. Інцидент стався у вересні 2022 року на автовокзалі у Чернівцях. Тоді обвинувачений вдарив потерпілого по голові лопатою. Від отриманих травм літній чоловік помер. У суді нападник свою вину не визнав.

Як у четвер, 6 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, між чоловіками виник конфлікт, суперечка переросла у бійку, а далі 31-річний місцевий мешканець вдарив 71-річного чоловіка лопатою по голові.

«Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу з тілесними ушкодженнями, які перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із настанням його смерті. Обвинувачений свою вину не визнав», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 31-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого). За скоєне обвинувачений отримав сім років та шість місяців позбавлення волі.