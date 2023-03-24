Колишнього голову Путильської районної ради засудили до трьох років ув’язнення за невиконання рішення суду. За матеріалами справи, у 2019 році посадовець повинен був внести зміни у контракт між районною радою і головним лікарем місцевої лікарні, проте вимогу суду проігнорував.

Про вирок екс-голові Путильської райради у четвер, 23 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Відомо, що справа розглядалася з 2019 року, суд попередньої інстанції посадовця виправдав, проте зараз Чернівецький апеляційний суд скасував вирок екс-чиновнику та засудив його до трьох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком на 1 рік.

«Доведено, що у 2019 році голова районної ради проігнорував рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо внесення змін до контракту, укладеного у вересні 2014 року між райрадою та головним лікарем районної лікарні. Контракт було підписано з порушенням чинного законодавства, суд зобов’язав чиновника внести необхідні зміни», – йдеться у повідомлені.

Апеляційний суд визнав екс-голову райради винним за ч. 3 ст. 382 ККУ (умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню). Колишнього чиновника взяли під варту у залі суду.