Шевченківський районний суд Львова визнав львів’янина винним у скоєнні вбивства з необережності та зобов’язав виплатити 500 тис. грн батьку загиблого. Суд звільнив чоловіка від тюремного ув’язнення, встановивши три роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду за 31 березня 2023 року, вбивство трапилось вночі 14 вересня 2021 року поруч із мікрорайоном Рясне. Львів’янин повертався додому близько 22:00 13 вересня та побачив у альтанці поруч із будинком №318 на вул. Шевченка свого знайомого, який відпочивав із друзями та запросив його до них приєднатись. У суді обвинувачений розповів, що один з чоловіків провокував його на конфлікт, уже після опівночі між ними почалась штовханина, під час якої обвинувачений кілька разів вдарив потерпілого, який втратив рівновагу та впав. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння (3,67 проміле), він впав на кам’янисту поверхню і від отриманих травм помер.

Поліція повідомляла, що загиблому було 38 років, а конфлікт у нього виник із 21-річним львів’янином.

У суді обвинувачений визнав свою провину у вбивстві з необережності. Він розповів, що конфлікт виник уночі і він не бачив, що потерпілий впав на кам’янисту поверхню. Чоловік розповів, що його товариш, який запросив його приєднатись до компанії, хотів допомогти потерпілому встати, але у відповідь почув тільки лайку, тому вони пішли додому без нього. Лише наступного дня обвинувачений дізнався, що від отриманих травм потерпілий помер. Обвинувачений заявив, що не припускав, що після удару чоловік впаде, вдариться об камінь та від отриманих травм помре.

Під час досудового розслідування правоохоронці кваліфікували дії львів’янина за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть), проте суд перекваліфікував їх на ч.1 ст.119 ККУ (вбивство через необережність), оскільки чоловік вдарив потерпілого у обличчя та не передбачав, що той впаде, вдариться головою та від отриманих травм помре.

Під час розгляну справи батько загиблого заявив цивільний позов у розмірі 500 тис. грн.

Справу розглядав суддя Руслан Єзерський, який визнав львів’янина винним у вбивстві через необережність та призначив п’ять років тюрми, однак чоловіка звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши три роки іспитового терміну. Засуджений також має виплатити батьку загиблого 500 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.