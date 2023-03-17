За скоєне 43-річному зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

На Закарпаття поліція затримала 43-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у замаху на вбивство. За даними правоохоронців, чоловік з ножем накинувся на 51-річного чоловіка із Буштина та втік. Потерпілий із травмами перебуває у лікарні. Зловмисника розшукали і затримали, в його автомобілі виявили гранатомети та пістолет. Наразі закарпатець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався ввечері у четвер, 16 березня, у будинку мешканця Буштина на Тячівщині. Про поранення 51-річного чоловіка поліції повідомили медики. Наразі про причини конфлікту між двома закарпатцями не уточнюється.

«До потерпілого прийшов його давній знайомий та вчинив сварку, схопив ножа та завдав господареві кілька ударів, після чого втік. 51-річного чоловіка з ножовими пораненнями доставили до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нападником виявився 43-річний мешканець сусіднього села Вонігово, який раніше мав проблеми із законом через наркотики і зброю. Зловмисника зупинили поліцейські в Мукачівському районі, коли він їхав на своєму Audi A6. В автомобілі виявили два ручні гранатомети, два корпуси гранат Ф-1 та запали до них, пістолет Макарова, а також ящик з набоями, загальна кількість яких перевищила 1 тис. штук. Усю зброю вилучили.

Дії зловмисника кваліфікують за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами). За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.