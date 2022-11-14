Туло 60-річного вбитого чоловіка знайшли сусіди у його будинку

Прокуратура домоглася реального покарання для 56-річного мешканця Закарпаття за вбивство сусіда. Суд першої інстанції призначив чоловіку умовне покарання за вбивство опонента восени 2020-ого. Втім, під час розгляду апеляції цей термін замінили на сім років в'язниці.

Як у понеділок, 14 листопада, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, злочин стався ще у вересні 2020 року під час застілля у селі Великі Лучки Мукачівського району. У загиблого діагностували переломи ребер та численні забої, тіло у будинку виявили сусіди потерпілого.

«Між чоловіками виник конфлікт, засуджений наніс потерпілому численні удари кулаками та прикладом рушниці, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм 60-річний чоловік помер на місці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Закарпатський апеляційний суд скасував попередній вирок, яким засудженому дали умовний термін, визнав мешканця Мукачева винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) та присудив йому сім років ув’язнення.