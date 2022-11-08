34-річного мешканця Чернівців суд відправив до психіатричної лікарні за вбивство матері та двох її котів. Злочин стався влітку 2022 року, після скоєного чернівчанин зізнався поліції у вбивстві. Чоловіка визнали неосудним та направили на примусове лікування.

Як у вівторок, 8 листопада, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 34-річний місцевий мешканець вбив свою матір 30 червня 2022 року. «Чоловік наніс своїй 64-річній матері смертельні ножові поранення та втопив у ванній двох її котів. У скоєному сам зізнався правоохоронцям», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час досліджень експерти встановили, що обвинувачений має ознаки психічного захворювання. На момент скоєння злочину він не усвідомлював свої дії та не міг керувати ними.

Відтак 34-річного мешканця Чернівців, обвинуваченого у вбивстві матері та двох котів, відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні. Його вже госпіталізовано до закладу з наданням психіатричної допомоги із суворим наглядом.