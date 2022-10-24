На Закарпатті поліція затримала 33-річного мешканця Полтавської області, якого звинувачують у вбивстві двох пенсіонерів із селища Градизьк. Мотиви злочину наразі встановлюють. Відомо, що підозрюваний вже був судимий за вбивство і нещодавно вийшов з колонії. Зараз чоловіка вже відправили до Полтави, за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Полтавської області, 33-річного чоловіка підозрюють у вбивстві двох мешканців селища Градизьк Кременчуцького району. Тіла вбитих чоловіка та жінки віком 65 років виявили у суботу, 22 жовтня, близько 13:20 у їх помешканні. Зловмисника затримали при спробі виїхати закордон.

У поліції уточнюють, що підозрюваний нещодавно вийшов із колонії після відбування покарання за вбивство. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 ККУ (умисне вбивство двох осіб). 33-річному чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні експертизи, розслідування триває.