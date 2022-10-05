Вбивство чоловік скоїв на Північному ринку, що на вулиці Гордіюк

42-річний мешканець Луцька вбив чоловіка на Північному ринку. За попередньою версією, між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої зловмисник вдарив опонента ножем. Вбивцю розшукували протягом п'яти годин, він весь час змінював місця перебування та пересувався різним транспортом. Наразі його затримали, за скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Інцидент стався на Північному ринку у Луцьку близько 16:00 у вівторок, 4 жовтня. Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений помер. Підозрюваний натомість втік з місця події.

«За майже п'ять годин, поки фігурант переховувався, він змінив кілька місць перебування, пересувався різними способами і транспортними засобами тощо. Весь цей час оперативники виходили на його слід, тож задіяли всі сили й засоби. Близько 21:00 співробітники кримінальної поліції затримали причетного: ним виявився 42-річний мешканець Луцька», – повідомив начальник поліції Волині Юрій Крошко.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Зловмисника затримали, 5 жовтня йому оголошуватимуть підозру. За вбивство чоловікові загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.