Волинський райсуд призначив 14 з половиною років ув'язнення 41-річній мешканці Володимира, яка жорстоко вбила свого знайомого. Діяла вона разом зі своїм спільником, справу щодо нього розслідують окремо. Відомо, що жінка вже була судима за вбивство: у 2005 суд призначив їй дев'ять років тюрми. Згідно з рішенням суду, вбивця також повинна буде заплатити сестрі загиблого 200 тис. грн моральної компенсації.

Вбивство жінка скоїла ввечері 23 вересня 2021 року у Володимирі. Тоді вона разом зі знайомим перебувала в гостях у 52-річного місцевого мешканця. Під час вживання алкоголю між ними виникла суперечка, зокрема, власник будинку нецензурно обізвав її знайомого, вказуючи на його нетрадиційну орієнтацію.

Тоді жінка з чоловіком нанесли йому численні удари. Били не лише руками, а й виламаною ніжкою від стільця. Внаслідок важких травм потерпілий загинув, йдеться у вироку Рожищенського райсуду.

У суді жінка зазначила, що насильство над потерпілим скоїв її знайомий. Її він начебто залякав її та не дозволив звертатись у поліцію і швидку. Втім, суд присяжних дійшов до висновку, що винуватість жінки підтверджується. Про неї відомо, що вона вже відсиділа дев'ять років тюрми за вбивство, неодноразово притягувалась до відповідальності за крадіжки. Також жінку вже позбавили батьківських прав щодо трьох дітей.

Відтак суд визнав її винною у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив 14 з половиною років ув'язнення. Крім цього, суд також задовольнив цивільний позов сестри загиблого. Тож вбивця повинна буде заплатити їй 200 тис. грн моральної компенсації. Ще 48,9 тис. грн за неї стягнуть за експертизи, проведені у ході слідства.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді. Додамо, що правоохоронці окремо розслідують справу щодо спільника жінки, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.