Чоловік заявив журналістам, що йому не шкода вбитої тварини

Волинська поліція вручила підозру 40-річному мешканцю Ківерців, який вбив собаку, вдаривши її декілька разів об стіну. Причому, чоловік зробив це на очах в очевидців. Щодо інциденту поліція розпочала кримінальне провадження і вже вручила зловмиснику підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 40-річний мешканець Ківерців вбив тварину в понеділок, 19 вересня. «Житель міста Ківерці з мотивів жорстокості вдарив декілька разів собаку головою об стіну, внаслідок чого тварина померла», – йдеться у повідомленні.

Як розповіла журналістам 12 каналу матір зловмисника, пес належав їхній сім'ї. Вказівку вбити тварину дала начебто сама жінка, адже собака, за її словами, крав чужу домашню птицю. «А ви б що зробили на моєму місці, якби собака вам приніс чужу курку?» – зазначила жінка. Щоправда, сусіди розповіли, що ніхто ні в цьому будинку, ані біля нього курей не тримає. Також вони додали, що родина зловживає алкоголем.

У п'ятницю, 23 вересня, слідчі вручили зловмиснику підозру за ч.3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження за тваринами). Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.