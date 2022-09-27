В Чортківському районі поліція затримала 46-річного чоловіка, який погрожував односельчанам сокирою та звинувачував у війні «бандерівців». Крім цього, він важко поранив брата своєї співмешканки сокирою по голові. Наразі йому інкримінують порушення статті про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає до восьми років тюрми.

Повідомлення про чоловіка, який погрожував мешканцям одного з сіл Чортківського району, надійшло до поліції близько 16:00 у понеділок, 26 вересня. Місцева мешканка повідомила також, що зловмисник мав з собою сокиру.

«На місце правопорушення виїжджали працівники поліції. Спілкуючись із людьми, вони дізналися, що громадський порядок у селі порушував 46-річний уродженець Миколаївської області. Чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, ходив селом та звинувачував у війні, як він казав «усіх бандерівців із заходу України». Його намагалися вгамувати місцеві», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Група реагування патрульної поліції забрала порушника до відділення поліції. Проте, згодом стало відомо, що окрім конфлікту з місцевими мешканцями, він ще травмував брата своєї співмешканки. Потерпілого родичі завезли до лікарні. За попередньою інформацією, під час сварки порушник декілька разів вдарив жителя Чортківського району, 1963 року народження, сокирою по голові. Про травмованого поліцію повідомили медики Борщівської лікарні.

Чоловіка прооперували, а зловмисника затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.