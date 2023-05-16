У Польщі правоохоронці затримали мешканця Волині, який переховувався після скоєння вбивства. Чоловік у 2021 році разом зі спільницею вбив знайомого, а тоді втік за кордон і переховувався від правосуддя. Про затримання чоловіка стало відомо у вівторок, 16 травня, після повідомлення прес-служби поліції Волині.

«Затримання правопорушника, який скоїв особливо тяжкий злочин, стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців із Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET головний спеціаліст сектору комунікації Олег Плазовський, затриманого чоловіка вже доправили в Україну.

Додамо, що злочин зловмисник скоїв 23 вересня 2021 року. Тоді він разом зі спільницею під час розпивання алкоголю до смерті побив 52-річного знайомого. Від важких травм той помер. Зловмисницю поліція оперативно затримала, натомість її спільнику вдалося втекти за кордон.

У вересні 2022 року Рожищенський райсуд визнав жінку винною в умисному вбивстві та призначив їй 14 років ув'язнення. До цього вона вже відсиділа 9 років за вбивство та крадіжки.