Поліція розслідує справу за статтею про умисне вбивство, яка передбачає до 15 років тюрми

У Кам'янці-Подільському 27-річний чоловік три дні переховувався після жорстокого вбивства батька. Зловмисник зарізав чоловіка, а тоді намагався підпалити його тіло. Після скоєного чоловік декілька днів переховувався від поліції у нежитлових будівлях, але у вівторок, 2 травня, його знайшли і затримали правоохоронці. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Злочин чоловік скоїв 29 квітня в одній з кімнат гуртожитку, що на вулиці Привокзальній у Кам'янці-Подільському. Тіло 60-річного загиблого чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили сусіди. Попередньо, з кімнати було чути запах диму. Як виявилось, чоловіка вбили, а щоб приховати сліди злочину, намагалися спалити тіло.

Правоохоронці опитали сусідів та усіх можливих свідків. Головна підозра впала на 27-річного сина загиблого, який зник у невідомому напрямку і не виходив на зв’язок. Чоловіка оголосили в розшук.

«Оперативники розшукали і затримали підозрюваного 2 травня. Як виявилось, він разом зі співмешканкою переховувались у нежитлових будовах міста. Знаряддя вчинення злочину – ніж – поліцейські теж знайшли в кущах, куди його викинув затриманий», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Наразі слідчі вже оголосили 27-річному чоловікові підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення. На період розслідування чоловік перебуватиме під вартою.