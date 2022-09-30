У луцькому реабілітаційному центрі «Ренесанс» 31-річний пацієнт задушив іншого пацієнта цього ж закладу. Відомо, що між чоловіками були неприязні відносини. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Вбивство сталось у середу, 28 вересня, повідомила прес-служба поліції Волині. До правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному з реабілітаційних центрів Луцька помер 73-річний чоловік. «Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини», – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне 31-річному волинянину загрожує позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Як повідомляє ВолиньPost, вбивство сталось у реабілітаційному центрі «Ренесанс» на вулиці Володимирській, де проходять лікування алко- та наркозалежні. Нагадаємо, що у 2019 році поліція проводила в ньому обшуки через заяви колишніх пацієнтів про погане ставлення та утримання проти волі.