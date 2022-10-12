Харків'янин вдарив ножем львів'янина через ревнощі

У Львові поліцейські затримали 25-річного мешканця Харкова, який у під’їзді будинку завдав кілька ударів ножем знайомому львів’янину. Переселенець намагався вбити львів’янина через ревнощі.

За даними поліції Львівщини, у вівторок, 11 жовтня, у під’їзді одного з будинків на вул. Масарика 25-річний мешканець Харкова, який тимчасово проживає у Львові, завдав кількох ударів ножем знайомому – 22-річному львів’янину.

Поліцейські встановили, що переселенець намагався вбити львів’янина через ревнощі. Медики діагностували у постраждалого, зокрема, ножові поранення голови, рук, плеча та живота.

У Львівському обласному центрі екcтреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого чоловіка з множинними ножовими пораненнями госпіталізували в львівську лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги).

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство (ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує 15 років позбавлення волі. Нападника вже затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.