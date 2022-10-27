Райсуд на Тернопільщині призначив довічне ув'язнення 41-річному мешканцю Кременця, який жорстоко вбив свого знайомого. Експерти встановили, що зловмисник наніс йому понад сто ударів ножем. Після цього підпалив хату і намагався втекти, але чоловіка затримала поліція. Відомо, що раніше він вже відбув термін за вбивство.

Про вирок Кременецького райсуду стало відомо у четвер, 27 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Інцидент стався 1 грудня 2019 року під час застілля. Як повідомляла поліція, вбивця намагався «замести сліди»: для цього він підпалив будинок. Дорогою додому зловмисник викинув ніж.

«Згідно висновків експертів, він наніс потерпілому щонайменше 105 ударів кухонним ножем. Після вчинення злочину обвинувачений спробував утекти, проте його затримали правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що раніше зловмисник вже 16 років відсидів у тюрмі, зокрема, і за вбивство.

Суд визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому суворе покарання: довічне ув'язнення. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.