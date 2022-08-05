Двоє чоловіків заховали тіло вбитого в цистерні неподалік села Нова Пляшева

21-річний свідок вбивства із Тернопільщини отримав умовне покарання за те, що не розповів поліції про злочин і навіть допоміг вбивці сховати труп на свинофермі. Саме вбивство сталося ще у листопаді 2021 року, коли між 22-річним юнаком та 41-річним чоловіком з інвалідністю виник конфлікт. Під час суперечки юнак наніс близько п'яти ножових ударів опоненту, після чого попросив свого 21-річного знайомого допомогти приховати злочин. У квітні вбивцю засудили до семи з половиною років тюрми, а свідок вбивства вирішив співпрацювати зі слідством і отримав умовне покарання.

Про вирок Дубенського міськрайонного суду стало відомо у п'ятницю, 5 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

Зазначимо, що інцидент стався в листопаді 2021 року в селі Тур'я Дубенського району. Двоє мешканців Тернопільщини приїхали в гості до свого 41-річного знайомого. Під час сварки один з гостей наніс господареві декілька ножових поранень, від яких той помер на місці.

Вбивця разом зі своїм 21-річним односельцем вивіз тіло загиблого до закинутої ферми неподалік села Нова Пляшева. Разом вони сховали тіло у цистерні.

«При цьому свідок не лише не повідомив компетентні органи про подію, а навпаки, діючи умисно та з метою приховування слідів злочину, допоміг вбивці приховати тіло загиблого. У суді обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі», – зазначає прокуратура.

Обвинувачений підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суддя її затвердив. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 396 ККУ (приховування особливо тяжкого злочину) та призначили йому два роки умовно.

Зазначимо, що щодо вбивці суд виніс вирок ще в квітні цього року. 22-річному мешканцю Тернопільщини призначили сім років та шість місяців ув'язнення.