Чоловік наніс декілька ножових поранень своєму батькові, а тоді напав на брата

Райсуд на Тернопільщині призначив 12 років тюрми 36-річному чоловікові, який вбив свого батька та смертельно поранив брата. Сварка розпочалась через м'ясо, яке начебто заборонив приготувати батько. Розізлившись, чоловік взяв ніж та наніс йому декілька смертельних ударів, від яких 61-річний чоловік помер на місці. Після цього зловмисник напав на свого брата. Після злочину, усвідомивши свій вчинок, він про все зізнався сусідам, які й викликали поліцію. Відомо, що постраждалого брата намагались врятувати лікарі, але марно: згодом він помер у медзакладі.

Як йдеться у вироку Лановецького райсуду, інцидент стався вночі 7 лютогов селі Верещаки Кременецького району. У суді обвинувачений визнав провину і пояснив, що сварка між ним та батьком виникла через те, що він хотів приготувати м'ясо, а батько йому заборонив.

«В цей час він пригадав усі минулі образи, так як зростав без матері, а батько більшу частину уваги приділяв його братові, завжди краще ставився до нього, що викликало у нього ревнощі та в зв'язку з чим між ними часто виникали конфлікти. Не стримавшись, він наніс ножем, який був у нього в руці, сидячому на дивані батькові удар в шию та декілька ударів в груди», – пояснив свій вчинок у суді обвинувачений.

Після цього брат декілька разів нецензурно висловився, тож чоловік напав і на нього, завдавши ножових поранень. Тоді нападник пішов до сусідів і розповів їм про все. Під час пошуків свого мобільного чоловік просто заснув у закинутому приміщенні. Відомо, що злочин він скоїв, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. На ранок наступного дня сплячого нападника у закинутому приміщенні знайшла поліція.

Як виявилось, від травм його батько помер на місці. Брата ще встигли доправити до лікарні, але згодом він помер у медзакладі.

Суддя Олег Холява визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому призначили 12 років тюрми. Також чоловік повинен сплатити 13,7 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.