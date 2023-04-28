Чоловік підпалив ліжко, на якому лежав важко травмований приятель

Мешканець Рівненщини отримав сім років ув'язнення за жорстоке вбивство свого 59-річного приятеля. Чоловік спершу вдарив товариша сокирою, а тоді підпалив його тіло. Експертиза показала, що після побиття потерпілий був ще живий, а причиною смерті стали опіки.

Вбивство чоловік скоїв на другий день Великодня 2020 року у селі Іванчиці Вараського району. Обвинувачений, запідозривши свого 59-річного приятеля у викраденні грошей, після спільного застілля вирішив вчинити розправу над ним у його ж будинку.

Чоловік тричі вдарив потерпілого сокирою по голові, і щоб приховати сліди злочину, підпалив ліжко, на якому лежав приятель. Сокиру він сховав у грубці. Експертиза встановила, що на момент пожежі потерпілий був ще живий, а причиною смерті стали не удари сокирою, а опіки.

«Також експертами встановлено, що обвинувачений, на момент вчинення злочину, перебував у стані обмеженої осудності, тобто через психічний розлад він не до кінця усвідомлював свої дії та керував ними. Проте, згідно з вимогами Кримінального кодексу України, чоловік підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах», – повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

Кузнецовський міський суд визнав 53-річного чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому сім років ув'язнення.

Додамо, що вирок наразі не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його в апеляційному суді.