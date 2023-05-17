Працівницю «Львівтеплоенерго» судили за крадіжку косметики та парфумів
Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок працівниці «Львівтеплоенерго» за крадіжку косметики та парфумів. Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.
Як вказано у вироку, у лютому 2023 року Олена Яковенко вкрала косметику на понад чотири тис. грн. У матеріалах справи прихована адреса, де сталась крадіжка, однак, оскільки справу розглядав Жовківський райсуд, то випадок відбувся у цьому районі.
Відомо, що обвинувачена працює у ЛМКП «Львівтеплоенерго». У суді вона визнала свою провину та розповіла, що «проходила повз магазин, побачила коробку з косметикою і подумала, що працівники магазину виставили її на вулицю як непотріб». Олена Яковенко витягнула з коробки два пакети з парфумами, косметичку, термос і пішла додому. Через кілька днів до неї з обшуком приїхала поліція.
Як виявилось, вона вкрала парфуми, косметику та особистий термос у жінки, яка є консультанткою компаній Avon та Oriflame. Вона заносила коробки з косметикою у приміщення, один залишився на вулиці. Коли жінка повернулась за останньою коробкою, то помітила, що зник її особистий термос, парфуми та косметика.
Справу розглядав суддя Руслан Зеліско, який визнав Олену Яковенко винною у вчиненні крадіжки та призначив їй п’ять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.
Вилучену косметику повернуть власниці, а Олену Яковенко також зобов’язали виплатити їй дві тисячі гривень моральної шкоди. На вирок суду ще може бути подана апеляція.