Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок працівниці «Львівтеплоенерго» за крадіжку косметики та парфумів. Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, у лютому 2023 року Олена Яковенко вкрала косметику на понад чотири тис. грн. У матеріалах справи прихована адреса, де сталась крадіжка, однак, оскільки справу розглядав Жовківський райсуд, то випадок відбувся у цьому районі.

Відомо, що обвинувачена працює у ЛМКП «Львівтеплоенерго». У суді вона визнала свою провину та розповіла, що «проходила повз магазин, побачила коробку з косметикою і подумала, що працівники магазину виставили її на вулицю як непотріб». Олена Яковенко витягнула з коробки два пакети з парфумами, косметичку, термос і пішла додому. Через кілька днів до неї з обшуком приїхала поліція.

Як виявилось, вона вкрала парфуми, косметику та особистий термос у жінки, яка є консультанткою компаній Avon та Oriflame. Вона заносила коробки з косметикою у приміщення, один залишився на вулиці. Коли жінка повернулась за останньою коробкою, то помітила, що зник її особистий термос, парфуми та косметика.

Справу розглядав суддя Руслан Зеліско, який визнав Олену Яковенко винною у вчиненні крадіжки та призначив їй п’ять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Вилучену косметику повернуть власниці, а Олену Яковенко також зобов’язали виплатити їй дві тисячі гривень моральної шкоди. На вирок суду ще може бути подана апеляція.