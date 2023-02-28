28-річний військовий потрапив у неприємну історію під час перебування на лікуванні у Львові

28-річний військовослужбовець, який після поранення на фронті проходив лікування у львівському шпиталі, став жертвою злодіїв. Він розповів, що його підпоїли невідомою речовиною, від якої він втратив пам’ять, а тоді обікрали. Отямився військовий у наркодиспансері. За його словами, він сам вистежив і затримав одного із зловмисників, але його відпустили через відсутність доказів.

Військовий записав відео, в якому детально описав хронологію подій, і оприлюднив у TikTok 27 лютого. 28-річний солдат розповів, що після поранення на Донецькому напрямку 19 січня приїхав до Львова на лікування. Під час прогулянки містом в одному із закладів він познайомився з трьома чоловіками і дівчиною, які запропонували йому випити.

«Я випив те, чим вони мені пригостили, і хвилин через 10 я вже не пам’ятав нічого. Наступного ранку о 10 годині я прокинувся в наркодиспансері напівголий. Намагався з’ясувати, як я сюди потрапив. Мені сказали, що мене знайшла патрульна поліція непритомним біля Личаківського ринку і сюди привезла швидка. З мене зняли берці, куртку, в якій був військовий квиток, історія хвороби, навушники, телефон, гроші. Цього всього при мені не було – лише якась бомжатська жилетка з ключами від готельного номера», – згадує військовий.

Далі він написав заяву в поліцію. Але, за словами військового, його перескеровували від відділку до відділку і сказали чекати до понеділка. Тоді військовий сам вирішив провести власне розслідування. Він переглянув записи камери спостереження тих закладів, де він познайомився зі зломисниками. На відео він впізнав одного з хлопців і вирішив вистежити його в тому ж місці і таки зустрів. Той погодився повернути йому куртку, військовий квиток та історію хвороби. Але сказав, що телефон він сам загубив того вечора.

Військовий привів його у відділок, написав заяву. З’ясувалося, що цей чоловік з великим кримінальним досвідом у шахрайстві і крадіжках. Але наступного дня його випустили через відсутність доказів. Військовий вирішив надати розголосу цій справі, щоб застерегти інших від схожих випадків: «Мені здалося, що це не перший випадок. Що він працює за такою схемою: заводить на кладовище, напоює клофеліном і потім грабує».

Наступного дня після оприлюднення цього відео поліція повідомила, що проводить розслідування.

«Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події», – вказано у повідомленні львівського управління Нацполіції 28 лютого.

Тим часом військовослужбовець повернувся на фронт і просить допомогти йому повернути телефон, на якому було багато відео з побратимами, які загинули. Також він шкодує про свій вчинок і наголошує, що військові не мають права вживати алкоголь у жодних випадках.