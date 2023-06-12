Стрийський міськрайонний суд виніс вирок 63-річному жителю Стрийщини, який ошукав знайомого на велику суму грошей. Він позичив у товариша 50 тис. доларів та написав розписку чорнилом, що зникає. Вироком суду чоловікові присудили шість років тюрми з конфіскацією всього майна. Про завершення розгляду справи повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, інцидент трапився ще у 2014 році. Уродженець Одеси, який проживає на Стрийщині, знав, що у товариша є заощадження і вирішив збагатитись за його рахунок. Для цього він звернувся до свого знайомого із проханням позичити гроші для розвитку підприємства, пов'язаного з лісопереробкою. Потерпілий погодився допомогти другу, однак попросив розписку. Засуджений погодився на такі умови. Обоє чоловіків були добре знайомі і навіть хотіли вести спільний бізнес.

У наперед узгоджений день вони зустрілися у кафе на Сколівщині. Обвинувачений прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою та наперед підготовленим чорнилом. Останнє мало властивості окислюватися під дією повітря та зникати з паперу через деякий час після використання.

Підписавши розписку ручкою із зникаючими чорнилами, чоловік забрав 50 тис. доларів США та не планував їх повертати власнику. Коли прийшов час повертати борг, шахрай заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і відповідно, нічого повертати не буде.

Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого.

У процесі розслідування справи провели експертизи, якими було встановлено та доведено в суді, що засуджений підписав розписку та брав гроші у борг.

Суд визнав жителя Стрийщини винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Йому призначено покарання – шість років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.