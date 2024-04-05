Львівський апеляційний суд скасував вирок звинуваченому у шахрайстві підприємцю з Львівщини. За даними слідства, він позичив 50 тис. доларів у свого друга, підписавши боргову розписку зникаючим чорнилом. Суд першої інстанції призначив йому шість років тюрми з конфіскацією усього майна. Апеляційний суд скасував вирок та відправив справу на новий судовий розгляд.

Уродженця Одеси Івана Іванка, який мешкає на Львівщині, обвинувачують у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. За даними правоохоронців, ще у 2014 році чоловік звернувся до свого товариша, щоб позичити гроші для розвитку бізнесу, – той погодився, але попросив розписку. Іван Іванко начебто підписав зникаючим чорнилом боргову розписку на 50 тис. доларів, отримав гроші, а потім їх не повернув.

Підприємець Іван Іванко не визнавав свою провину у вчиненні шахрайства та розповів суду, що із 2006 року займався лісопереробкою, експортом лісу на заході України та шукав потужну пилораму. Через знайомих він вийшов на чоловіка (потерпілий у цій справі), який допомагав йому з оформленням документів. Чоловік запропонував придбати документи на поставку деревини у великих обсягах за вигідною ціною – документи були виписані від кількох лісгоспів для трьох підприємців. Знайомий Івана Іванка попросив його формально підписати договори позики на 40 тис. доларів, начебто для забезпечення виконання умов угоди, щоб показати підприємцям. Іван Іванко підписав ці «формальні документи», але грошей не отримував.

За період співпраці Іванові Іванку кілька разів повертали документи, бо вони виявились підробленими. Іван Іванко хотів повернути свої гроші, які він заплатив за ці документи. Знайомий обвинуваченого, з яким він вів справу, запевняв, що все гаразд і не хотів повертати грошей, він наполягав, щоб чоловік взяв нову партію документів, а суму боргу в розписці збільшили до 50 тис. доларів.

Щоб перехитрити свого недобросовісного партнера, Іван Іванко підписав новий договір ручкою, чорнило якої зникає, а старі примірники договорів забрав. Чоловік розповідав суду, що у нього не було іншого вибору, бо йому погрожували правоохоронцями, а також Іванко розумів, що цей «формальний борг» з нього стягуватимуть через суд. Згодом Івану Іванку розбили скло в автомобілі та викрали старі примірники договорів, на нього написали заяву в поліцію. Обвинувачений стверджує, що не отримував жодних грошей – ні 40 тис. доларів, ні 50 тис. доларів.

Потерпілий у цій справі, партнер Івана Іванка стверджує, що у березні 2014 року передав йому 50 тис. доларів, а потім на документах зникли підписи. За його словами, обвинувачуваний не повернув йому грошей.

Стрийський міськрайонний суд Львівщини у травні 2023 року визнав Івана Іванка винним у шахрайстві та призначив йому шість років тюрми з конфіскацією усього майна.

Адвокат Олег Мицик, який представляє інтереси обвинуваченого Івана Іванка, виграв апеляцію у цій справі. У апеляційній скарзі він заявив, що у суді першої інстанції не було належних та допустимих доказів вини його клієнта.

«Висновок суду першої інстанції ґрунтується виключно на показаннях потерпілого, судом не взято до уваги показань обвинуваченого, які є логічними, послідовними та підтверджуються іншими доказами у справі. Суд першої інстанції помилково відкинув твердження обвинуваченого про те, що потерпілий не передавав йому жодних грошей, а докази у матеріалах справи не підтверджують самого факту передачі. Зокрема, не взято до уваги факт, що вказане твердження обвинуваченого підтверджено, зокрема, за допомогою поліграфа», – наведено аргументи Олега Мицика в ухвалі суду.

Захисник Івана Іванка заявляв також, що потерпілий ухилився від проходження поліграфа, перешкоджав у допиті свідка, постійно клопотав про відкладення засідань та із 2019 року лише один раз прийшов на суд. Свідок, який був присутній при перепідписанні договору, не бачив передачі 50 тис. доларів. Також Олег Мицик зазначив, що потерпілий у цій справі був двічі судимий на Прикарпатті за використання підроблених документів.

У березні 2024 року справу розглянула колегія суддів Львівського апеляційного суду (Ігор Стельмах, Ліліана Гончарук, Тетяна Урдюк), частково задовольнила апеляційну скаргу Олега Мицика – вирок суду першої інстанції скасували і призначили новий судовий розгляд справи.