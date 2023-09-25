Адміністрували кол-центр двоє жителів Запоріжжя

В центрі Тернополя 25 вересня правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад 20 людей. Зловмисники телефонували до абонементів під виглядом працівників банку та представників міграційної служби, і дізнавалися банківські дані або отримували завдатки за працевлаштування.

Незаконний кол-центр адміністрували двоє жителів Запоріжжя, які приїхали в Тернопіль. Зловмисники наймали тернополян на посади операторів. Загалом в кол-центрі працювало 20 осіб, які телефонували до людей і спілкувалися з ними за чіткими шаблонами та інструкцією. Шахрайський офіс облаштували в одному із готелів в центрі Тернополя, повідомив ZAXID.NET речник управління Нацполіції в Тернопільській області.

«Оператори видаючи себе за співробітників банків, або представників міграційної служби, пропонуючи послуги з працевлаштування. Розмову вели переконливо, аби виманити у потерпілих якомога більше грошей. У одних довірливих клієнтів брали завдатки, в інших потерпілих – дізнавалися персональні дані банківських карток та виводили з них кошти на свої рахунки», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Під час обшуку приміщення готелю, де був облаштований кол-центр, правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Наразі поліцейські з'ясовують, скільки саме людей встигли ошукати шахраї та на які суми. Також встановлюють організаторів кол-центру.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.